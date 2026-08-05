कमलेश हनवते पर 40 लाख रुपये की नई प्लॉट ठगी का मामला दर्ज

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नागपुर: शहर में एक के बाद एक आपराधिक मामलों में घिरे कमलेश हनवते की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिरौती, प्लॉट ठगी, साहूकारी और रंगदारी के आरोपों के बाद अब उसके खिलाफ सक्करदरा पुलिस थाने में 40 लाख रुपये की कथित प्लॉट ठगी का एक और मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कमलेश हनवते और उसकी पत्नी पूजा हनवते ने खुद को प्लॉट का मालिक बताकर लाखों रुपये लिए, लेकिन न तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और न ही रकम वापस की।

पुलिस के अनुसार, फरियादी मोहित पारधी ने शिकायत दर्ज कराई है कि कमलेश हनवते और उसकी पत्नी पूजा हनवते ने मौजा वेला स्थित एक प्लॉट अपना बताकर उसका सौदा 48.21 लाख रुपये में तय किया था। आरोप है कि दोनों ने अलग-अलग समय पर चेक और नकद के माध्यम से करीब 40 लाख रुपये प्राप्त किए। तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई और रकम भी वापस नहीं लौटाई गई।

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शिकायत के आधार पर सक्करदरा पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस पूरे लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और आर्थिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।

पहले से कई मामलों में घिरा है कमलेश हनवते

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कमलेश हनवते पहले भी कई आपराधिक मामलों में कानून के शिकंजे में आ चुका है। 5 जुलाई को उसे अपनी महिला मित्र अनीता भारद्वाज के साथ मोहित पारधी से कथित फिरौती वसूलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद इमामवाड़ा पुलिस ने एक रिश्तेदार महिला को प्लॉट दिलाने के नाम पर करीब 10 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की थी।

वहीं, अजनी पुलिस ने भी 3 लाख रुपये के कर्ज के बदले कथित रूप से 16 लाख रुपये वसूलने और लगातार रंगदारी मांगने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की थी। फिलहाल कमलेश हनवते न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

सक्करदरा पुलिस लेगी हिरासत में

नई शिकायत दर्ज होने के बाद सक्करदरा पुलिस अब कमलेश हनवते को प्रोडक्शन वारंट के जरिए हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों को भी प्लॉट का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया है।

मामले में सह-आरोपी के रूप में नामजद पूजा हनवते की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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