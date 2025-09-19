नागपुर में दूर-दराज़ गरबा स्थलों पर उठे सुरक्षा सवाल

नागपुर: नवरात्रि का त्योहार नजदीक आते ही शहर में गरबा महोत्सव की तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। लेकिन कुछ आयोजनों को लेकर सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई कार्यक्रम शहर से दूर, सुनसान और अलग-थलग क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे प्रतिभागियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्थलों का चयन नियमों की अनदेखी से बचने के लिए भी किया जा सकता है।
दूर-दराज़ स्थलों में जोखिम
कई आयोजकों ने शहर की सीमा से बाहर स्थलों को चुना है, जहाँ सड़कें संकरी और खराब, पॉथोल भरी, और सड़क पर लाइटिंग न के बराबर है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी आकस्मिक घटना जल्दी गंभीर हो सकती है क्योंकि आपातकालीन मदद या पुलिस सहायता तक पहुँचना कठिन होता है।
पुलिस और अनुमति की जिम्मेदारी
यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो सबसे पहले पुलिस ही जिम्मेदार मानी जाएगी। इसलिए अधिकारियों को परमिशन देने से पहले सख़्ती से सुरक्षा मानकों की जाँच करनी चाहिए। इसमें शामिल होने चाहिए:
- सड़क और लाइटिंग की स्थिति
- आपातकालीन मेडिकल सुविधा
- पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
- महिला पुलिस अधिकारी और सीसीटीवी निगरानी
इन उपायों के बिना दूरस्थ स्थलों पर अनुमति देना लापरवाही के समान माना जा सकता है।
शहर के भीतर सुरक्षित विकल्प
नागपुर में पहले से ही कई सुरक्षित और अच्छी तरह जुड़े हुए स्थल हैं, जहाँ पहुँच आसान है और सुरक्षा बेहतर है। ऐसे स्थल पुलिस प्रतिक्रिया तेज, सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित और अभिभावकों के लिए संतोषजनक होते हैं।
माता-पिता के लिए संदेश
अभिभावकों को भी जागरूक रहना चाहिए और बच्चों—विशेषकर बेटियों—को केवल सुरक्षित और व्यवस्थित शहर के स्थलों पर ही गरबा में भाग लेने देना चाहिए। त्योहार का उत्साह ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षा हमेशा पहले रखनी चाहिए।
निष्कर्ष:
गरबा स्वयं असुरक्षित नहीं है। लेकिन आयोजन, पुलिसिंग और सही स्थल चयन के बिना जोखिम बढ़ जाते हैं। प्रशासन को दूरस्थ और सुनसान स्थलों पर परमिशन देने से पहले पुनर्विचार करना चाहिए और परिवारों को इस नवरात्रि में सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए।