नागपुरात कोर्टाच्या स्थगिती आदेशानंतरही अवैध बांधकाम सुरू; स्थानिकांच्या तक्रारींकडे नासुप्रचे दुर्लक्ष?

नागपूर – शहराच्या आउटर रिंग रोडलगत मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक बांधकामांची वाढ होत असताना नियम व कायद्याला पायदळी तुडवत काही बांधकामे सर्रासपणे सुरू आहेत. याचाच प्रत्यय बुधवारी मानकापुर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका तक्रारीतून आला आहे.गांधीबाग येथील बुद्धुखाँ का मिनारा भागातील रहिवासी मोहम्मद उमर ओपई यांनी कोर्टाकडून स्थगिती आदेश मिळाल्यानंतरही त्याच्या भूखंडालगत अनधिकृत बांधकाम सुरूच असल्याचा आरोप करत पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.

त्यांचा प्लॉट आउटर रिंग रोडवरील बाम्बे चिकन सेंटरजवळ आहे. या प्लॉटला लागूनच अनिस फातिमा इकबाल अहमद यांच्या मालकीचा प्लॉट असून, तेथे चार मजली इमारतीचे बेकायदेशीर बांधकाम सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या बांधकामावर कोर्टाने यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे.

कोर्टाच्या आदेशाचा खुलेआम भंग-
तक्रारदार ओपई यांनी पोलिसांना लेखी अर्ज देऊन कोर्टाच्या स्थगिती आदेशाची प्रतही सादर केली. त्यांनी पोलिस निरीक्षकांकडे तातडीने बांधकाम थांबवून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट आहे.

नासुप्रच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह-
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या भागात मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक दुकाने, कॉम्प्लेक्स यांचे अवैध बांधकाम सुरू आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कामांवर नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) मूग गिळून गप्प असल्याचा आरोप केला जात आहे.
तक्रारदार ओपई यांच्या प्लॉटजवळील चिकन शॉपचं बांधकामही बेकायदेशीर असल्याची माहिती असून, नासुप्रने या बांधकामावर नोटीस दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. फक्त औपचारिकता पार पाडण्यात आली, अशी टीका होत आहे.

अधिकाऱ्यांची दुर्लक्ष आणि ‘सांठगांठ’?
स्थानिकांनी यापूर्वीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तसेच नॉर्थ झोनच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. मात्र त्या तक्रारींना कुठलीही दखल मिळाली नाही. या दुर्लक्षामुळे नासुप्रमधील काही अधिकाऱ्यांची बांधकाम व्यावसायिकांशी ‘सांठगांठ’ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, या प्रकारांमुळे परिसरात धोका निर्माण झाला असून कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी ही स्थिती लवकरात लवकर रोखली पाहिजे. आता या प्रकरणात पोलीस आणि नासुप्र काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

