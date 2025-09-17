क्या गरबा अब “डेटिंग फेस्टिवल” बनता जा रहा है? माता–पिता और प्रशासन को जागना होगा

नागपुर: हाल ही में ढोलीदा गरबा उत्सव के “अशोभनीय” ऑनलाइन प्रमोशन ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गरबा की परंपरा अब अपने असली स्वरूप से भटक रही है? माँ दुर्गा की आराधना और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक रहा यह नृत्य आज आयोजकों की व्यावसायिक लालसा और सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ता दिख रहा है।
भक्ति से भटकाव तक
गुजरात से लेकर पूरे भारत में गरबा हमेशा भक्ति, अनुशासन और संस्कृति का पर्व माना गया है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इसमें चिंताजनक बदलाव देखने को मिले हैं:
- अशोभनीय प्रचार – सोशल मीडिया और पोस्टरों पर फूहड़ता।
- छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएँ – पिछले साल गुजरात, वडोदरा और अन्य शहरों से पुलिस मामलों की रिपोर्ट।
- बढ़ता व्यावसायीकरण – जहाँ आयोजक धार्मिक गरिमा से ज़्यादा डेटिंग माहौल बनाने में रुचि दिखाते हैं।
यह सब पूछने पर मजबूर करता है: क्या गरबा धीरे–धीरे डेटिंग फेस्टिवल बनता जा रहा है?
माता–पिता सावधान रहें
अब माता–पिता को चाहिए कि वे बच्चों को किसी भी गरबा कार्यक्रम में भेजने से पहले आयोजकों की साख और उनके प्रचार परखें। सुरक्षा और मर्यादा पर समझौता कर के संस्कृति का आनंद लेना नादानी होगी।
पुलिस और प्रशासन की सख्ती ज़रूरी
नागपुर की घटना ने प्रशासन के लिए चेतावनी की घंटी बजा दी है। ज़रूरी है कि पुलिस और नगर प्रशासन:
- ऐसे आयोजनों की अनुमति तुरंत रद्द करें।
- आयोजकों पर कड़ी आर्थिक दंड लगाए।
- दोबारा ऐसे आयोजन करने से ब्लैकलिस्ट करें।
केवल सख्त कार्रवाई ही यह संदेश दे पाएगी कि गरबा माँ दुर्गा की आराधना है, कोई बाज़ारू डेटिंग कार्यक्रम नहीं।
बजरंग दल को साधुवाद
जहाँ कई लोग चुप्पी साधे रहते हैं, वहीं बजरंग दल जैसे संगठन खुलकर विरोध करते हैं। ढोलीदा गरबा उत्सव के फूहड़ प्रमोशन के खिलाफ उनकी आवाज़ ने आयोजकों को माफ़ी माँगने पर मजबूर किया। यह दर्शाता है कि समाज में सजग आवाज़ें अभी जीवित हैं।
अब वक्त आ गया है कि माता–पिता, समाज और प्रशासन मिलकर इस प्रवृत्ति पर लगाम कसें। अगर अशोभनीय प्रचार और असुरक्षित माहौल को ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो गरबा की आत्मा खो जाएगी। नागपुर से एक मिसाल कायम होनी चाहिए — ताकि आने वाले आयोजक संस्कृति से खिलवाड़ करने की जुर्रत न कर सकें।