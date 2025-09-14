बजरंग दल ने ढोलीदा गरबा उत्सव आयोजक के अशोभनीय प्रमोशन पर जताया विरोध, आयोजकों ने मांगी माफी

नागपुर: ढोलीदा गरबा उत्सव के लिए हाल ही में जारी एक प्रमोशनल रील विवादों में आ गई। इस रील में उत्सव को लड़के-लड़कियों के मिलने और डेटिंग के स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

बजरंग दल ने इस प्रमोशन को सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आयोजकों के खिलाफ हल्ला बोला और माफी की मांग की।

विवाद बढ़ने के बाद आयोजकों ने वीडियो संदेश जारी कर माफी मांगी और विवादित रील को हटा दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था।

यह मामला पारंपरिक त्योहारों के व्यवसायीकरण और आधुनिक मार्केटिंग की सीमाओं पर एक बार फिर बहस छेड़ गया है।